Francia: a Parigi corteo in memoria di Cedric Chouviat, ucciso lo scorso anno dalla polizia

- Si è tenuta oggi nell’area occidentale di Parigi una marcia per commemorare Cedric Chouviat, morto dopo un controllo di polizia il 3 gennaio dello scorso anno. Il corteo è stato organizzato per rendere omaggio al fattorino di 42 anni morto in seguito alle ferite riportate dopo l’arresto nonché a "tutte le famiglie delle vittime" delle violenze della polizia. L'obiettivo del corteo, si legge su “Le Monde”, era anche manifestare nuovamente contro la legge sulla "sicurezza globale", la normativa che impedirebbe di scattare e divulgare foto di agenti di polizia e militari mentre sono in servizio, che è stata accanitamente contestata negli ultimi mesi del 2020 e su cui il governo ha parzialmente fatto marcia indietro. La famiglia di Cedric Chouviat intende chiedere ancora una volta la sospensione dei quattro agenti di polizia coinvolti nell’arresto del figlio. Christian Chouviat, padre del fattorino di 42 anni, ha dichiarato: "Questa è una passeggiata in memoria di nostro figlio, nostro padre, nostro marito. È una passeggiata tranquilla, senza disordini. Vogliamo dimostrare che la famiglia Chouviat esisterà per sempre”. (Frp)