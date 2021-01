Business news: Brasile-Regno Unito, firmato protocollo d'intesa su innovazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e il Regno Unito hanno firmato un protocollo d'intesa per rafforzare la cooperazione nell'area della trasformazione digitale dei servizi pubblici. In una nota, il ministero dell'Economia brasiliano ha spiegato che il paese europeo inizierà a collaborare sistematicamente per la creazione di strategie e l'applicazione di soluzioni a favore dei servizi pubblici brasiliani. "Verranno enfatizzate la digitalizzazione, la trasparenza, la governance dei dati, l'innovazione e l'accessibilità", sostiene il ministero. Il documento è stato firmato dal sottosegretario all'innovazione digitale del ministero dell'Economia, Luis Felipe Monteiro, e dal responsabile degli affari economici dell'ambasciata britannica, Liz Davidson. (Res)