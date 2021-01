Repubblica Centrafricana: elezioni, Minusca respinge illazioni su manipolazione delle urne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minusca prosegue sostenendo che a Carnot, in seguito agli attacchi dei gruppi armati, gli agenti elettorali si sono recati presso l'avamposto militare della missione Onu per cercare rifugio e proteggere il resto del materiale che non era stato distrutto dagli aggressori. Il personale è rimasto alcune ore nel nascondiglio prima di essere evacuato, con tutto il materiale elettorale. A Kaga-Bandoro, Monteiro spiega che al termine del processo elettorale nella sede Minusca sono state conservate le urne della città e di alcuni centri circostanti, urne che erano tuttavia sigillate; nel rispetto del codice elettorale si è quindi proceduto allo spoglio e alla compilazione il giorno successivo al liceo Kaga-Bandoro. A Bambari, infine, le urne sono state posizionate durante la notte fuori dalla base su un camion messo in sicurezza dalla missione. (segue) (Com)