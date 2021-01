Repubblica Centrafricana: elezioni, Minusca respinge illazioni su manipolazione delle urne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minusca ribadisce che la protezione delle urne è stata assicurata principalmente per motivi di sicurezza, mentre diverse località sono state oggetto di attacchi da parte di gruppi armati. Monteiro sottolinea quindi che la tutela del materiale elettorale è stata fatta con il consenso di tutti i rappresentanti dei partiti politici presenti ai sensi di legge. Alcuni di questi rappresentanti hanno anche deciso di passare la notte nel rifugio per tenere le urne. A Kaga-Bandoro, ad esempio, durante tutto il processo erano presenti osservatori elettorali. Di conseguenza - si legge nel comunicato - la missione Onu "respinge categoricamente le accuse fallaci del partito Urca e specifica che queste accuse infondate non hanno altro obiettivo che strumentalizzare l'opinione pubblica e mettere in discussione l'imparzialità della Missione, il cui contributo, le condizioni operative, logistiche, tecniche e di sicurezza sono state determinanti per l'effettivo svolgimento delle elezioni raggruppate del 27 dicembre 2020". (Com)