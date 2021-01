Covid: sindaco Frosinone, ritorno a scuola da rivedere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le interviste rilasciate, nei giorni scorsi, dal professor Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, a La Stampa, e di Carlo Ferrazzoli, responsabile Cisl Scuola, ai media locali - ha spiegato ancora Ottaviani - vanno nella stessa direzione e non possono, certo, essere adombrate da visioni politiche di parte, quando avvertono tutte le istituzioni sui rischi rispetto alla riapertura del 7 gennaio, senza una organizzazione o strumenti adeguati. Del resto, è già fisiologico attendersi un aumento della curva, quella veritiera, dei contagi, dopo il periodo natalizio, in cui i contatti sociali, soprattutto con gli anziani, si sono intuibilmente intensificati. A maggior ragione, se la ripresa normale della didattica in presenza comporta un incremento esponenziale delle occasioni di contatto, scuola e trasporti necessitano di una pianificazione scrupolosa e concertata. Tutto si può fare, ma con tempi, condizioni e mezzi proporzionati, altrimenti non può che valere il vecchio adagio 'tempus regit actum' ". (Com)