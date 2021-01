Roma: rinviato al 10 evento open bus itinerante con Ambrogio Sparagna e l'Orchestra popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Causa il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, è rinviato a domenica 10 gennaio l'appuntamento previsto per lunedi 4 gennaio di "Facciamo finta che... tutto va ben", l'evento con Ambrogio Sparagna e i solisti dell'Orchestra popolare italiana (Raffaello Simeoni, Valentina Ferraiuolo ed Erasmo Treglia) che, a bordo di un open bus turistico a due piani, gireranno per le vie della Capitale proponendo una selezione di canzoni tradizionali del Natale, brani del repertorio più tradizionale delle borgate romane e della campagna romana, e alcuni brani di autori e interpreti eccezionali legati alla storia della città. Confermata la data di giovedi 7 gennaio. Il 7 gennaio 2021 invece l'open bus partirà sempre allo stesso orario da piazza San Giovanni in Laterano e, passando per via Appia Nuova, Piazza Re di Roma, via Tuscolana, via dell'Arco di Travertino, arriverà a piazza di Cinecittà. (segue) (Com)