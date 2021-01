Business news: Brasile, antitrust dà via libera ad acquisizione di Mizuno da parte di Vulcabras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di calzature brasiliana Vulcabras Azaleia ha annunciato di aver incassato il via libera da parte del Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), l'antitrust brasiliano, per rilevare le operazioni del marchio di scarpe Mizuno nel paese. L'operazione, approvata da Cade senza limitazioni, include l'acquisizione di alcuni asset di Alpargatas. Vulcabras aveva annunciato a settembre l'accordo con Alpargatas per l'acquisizione delle attività del marchio giapponese Mizuno in Brasile, per 32,5 milioni di reais (5 milioni di euro). (Res)