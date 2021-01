Business news: Perù, manifestazioni di protesta contro nuova legge agraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del settore agricolo sono scesi in strada in Perù per protestare contro la nuova legge agraria approvata dal Congresso. Secondo quanto riferisce l’emittente “Rpp” un numeroso gruppo di manifestanti ha bloccato la Panamericana, principale arteria del paese, all’altezza della provincia di Virú. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere la folla, ma hanno finito per ritirarsi. I lavoratori del settore agricolo scesi in strada contestano che nella legge approvata dal parlamento non sia stata inclusa una remunerazione minima agraria. (Res)