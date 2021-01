Governo: Salvini, è sciagura per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader della Lega Matteo Salvini, l'attuale governo "è una sciagura per il Paese". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende da fonti di partito, nel corso della riunione con i governatori della Lega ed i capigruppo di Camera e Senato. Nel corso della riunione è emersa "grande preoccupazione per l'incertezza sul tema-scuola, totale assenza di confronto da parte del ministro Lucia Azzolina, nessuna indicazione sulle future restrizioni regionali, ritardi nelle vaccinazioni il cui piano è in capo al governo". Inoltre "i tempi della legge di Bilancio non hanno consentito assunzioni e l'esecutivo ha posticipato l'invio del siero in alcune regioni come la Sardegna". Tra gli altri temi affrontati: la crisi economica e l'emergenza-lavoro, l'invio delle cartelle esattoriali che la Lega chiede di bloccare, ed il Recovery plan. (Rin)