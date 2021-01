Egitto: Autorità vigilanza finanziaria lancia iniziativa per contenere economia sommersa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità di vigilanza finanziaria (Fsa) dell’Egitto ha lanciato oggi un’iniziativa per contenere l’economia sommersa. Lo riferisce un comunicato della Fsa. L’iniziativa, denominata “Inclusione finanziaria digitale per il 2021”, mira ad attivare un sistema di pagamento senza contanti, aumentando il tasso di inclusione finanziaria e ricondurre l’economia sommersa a quella ufficiale, utilizzando pagamenti digitali nelle transazioni del settore finanziario non-bancario, principalmente fra piccole e medie imprese (Pmi). Secondo uno studio condotto alla fine del 2018, l’economia sommersa egiziana ha un valore di circa 4 mila miliardi di sterline egiziane (quasi 253 miliardi di dollari), pari a circa il 60 per cento delle transazioni economiche annuali, stimate a 400 miliardi di dollari. Per la fine di novembre 2020, ha affermato il presidente della Fsa, Mohamed Emran, le Pmi egiziane hanno ricevuto circa 18,2 miliardi di sterline (pari a circa 1,2 miliardi di dollari) da associazioni civili, istituzioni e società finanziarie, per 3,2 milioni di imprenditori, il 63 per cento dei quali donne. “Transazioni basate su pagamenti cashless potrebbero registrare un salto in avanti per la fine del primo trimestre 2021, coprendo tutte le micro-imprese coinvolte nell’iniziativa”, ha detto Emran. L’iniziativa prenderà il via questa settimana, con una serie di sessioni online per informare sui sistemi di pagamento senza contante. (Cae)