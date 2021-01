Usa: virologi difendono campagna di vaccinazione, "con nuovo anno risultati migliori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno difeso l'avvio travagliato della campagna di vaccinazioni contro il Covid-19, dichiarando di aspettarsi migliori risultati nelle prossime settimane. In un intervento all'emittente "Abc", il virologo capo della task force per la risposta al Covid-19 Anthony Fauci ha commentato come "comprensibili" i difetti riscontrati nella prima fase della vaccinazione, sostenendo che è sempre una sfida "cercare di avviare un massiccio programma di vaccini e partire con il piede giusto". Parte del problema, ha a sua volta commentato alla "Cnn" il chirurgo generale Jerome Adams, è stato dovuto anche al fatto che la campagna è stata avviata nel mezzo di una nuova ondata di contagi, per cui "gran parte della capacità locale di vaccinazione è stata utilizzata per testare e rispondere ai picchi". Circa 4,2 milioni di cittadini statunitensi hanno ricevuto la dose iniziale dei vaccini sviluppati da Pfizer-BioNTech o Moderna, una quota che rimane ben al di sotto dell'obiettivo di 20 milioni di vaccinati che le autorità si erano prefissate di raggiungere entro il 2021. Secondo Adams, le somministrazioni aumenteranno rapidamente in questo nuovo anno. Il tema è stato al centro di un tweet del presidente Donald Trump, che oggi ha scritto "I vaccini vengono consegnati agli Stati dal governo federale molto più velocemente di quanto possano essere somministrati!. Secondo le disposizioni dell'amministrazione uscente, spetta ai singoli Stati federali orchestrare la distribuzione dei vaccini una volta ricevuti i rifornimenti. (Nys)