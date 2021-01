Repubblica Centrafricana: elezioni, Minusca respinge illazioni su manipolazione delle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca) ha negato che le sue truppe abbiano tenuto per tutta la notte successiva al giorno delle elezioni presidenziali e legislative le urne del voto, dando adito a sospetti sulla trasparenza dello scrutinio svolto lo scorso 27 dicembre. In un comunicato, il portavoce di Minusca Vladimir Monteiro "smentisce formalmente le gravi accuse del partito Urca (Unione per il rinnovamento dell’Africa centrale, all'opposizione), per il quale in quasi tutti i seggi elettorali di città e villaggi le urne sono state affidate alla Minusca, che li ha tenuti tutta la notte". Monteiro specifica che in applicazione del piano integrato per la garanzia delle elezioni firmato con il governo di Bangui e l'Autorità Elettorale Nazionale (Ane), con l'accordo delle parti interessate, (Minusca) ha eccezionalmente fornito protezione diretta delle attrezzature a Carnot, Kaga-Bandoro e Bambari. Nelle tre località le operazioni di voto sono state contestate dall'opposizione, che ne ha chiesto l'annullamento. (segue) (Com)