Business news: Bolivia, promulgata Legge di bilancio 2021, previsti 4 miliardi di investimenti pubblici

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha promulgato la Legge di bilancio per il 2021 con la quale conta di riavviare la crescita economica del Paese dopo un anno di forte recessione a causata dall'impatto della pandemia del nuovo coronavirus e della prolungata crisi politica ed istituzionale innescata con l'annullamento delle elezioni dell'ottobre 2019. La legge, riferisce la stampa locale, prevede investimenti pubblici per 4 miliardi di dollari. "Verrà smantellato il sistema neoliberale messo in atto per 11 mesi e nel 2021 assisteremo ad una ripresa", ha affermato il presidente. Il programma economico del governo, ha sottolineato Arce, sarà centrato sulla riattivazione della domanda grazie anche alla redistribuzione operata dai programmi sociali e alla restituzione dell'Iva. Oltre a questo si punta a riattivare la produzione privata con incentivi per industrie che consentano la sostituzione di importazioni. Le risorse fiscali, ha sottolineato, proverranno in parte anche dalla nuova "tassa sulle grandi ricchezze". "Quelli che guadagnano di più pagheranno di più e quelli che guadagnano meno pagheranno di meno", ha affermato. (Res)