- Vigili del fuoco di Marino e quelli di Tuscolana 2 al lavoro alla stazione ferroviaria di Ciampino dove, alle 19 circa, un uomo tra i 30 e i 40 anni, è stato investito da un treno in transito. La persona è stata estratta ancora in vita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Imprecisate le cause dell'incidente. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine. (Rer)