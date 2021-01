Business news: Colombia, annunciato aumento del salario minimo del 3,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo in Colombia nel 2021 vedrà un aumento del 3,5 per cento, superando il milione di pesos. Lo ha annunciato il presidente Ivan Duque. “Per la prima volta nella storia della Colombia e rispettando una promessa della campagna elettorale, il salario minimo supererà, incluso il sussidio per i trasporti, il milione di pesos. In totale sarà di 1.014,980 pesos (236,81 euro)”, ha annunciato il capo dello stato sul suo account Twitter. “Questo aumento del 3,5 per cento per il 2021 è più del doppio dell'inflazione prevista per la fine del 2020 (1,5 per cento). È necessario mantenere l'equilibrio tra potere d'acquisto e protezione e creazione di nuovi posti di lavoro”. (Res)