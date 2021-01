Business news: Brasile, tasso di disoccupazione diminuisce per la prima volta nel corso dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile è sceso per la prima volta nel corso dell'anno attestandosi al 14,3 per cento nel trimestre concluso a ottobre, rispetto al trimestre concluso a settembre, quando il livello si attestava al 14,6 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Complessivamente alla data del 31 ottobre il numero di disoccupati ha raggiunto i 14,1 milioni. Si tratta di un aumento del 7,1 per cento rispetto al trimestre chiuso a luglio, pari a 931 mila persone in più in cerca di lavoro nel Paese. Nel passaggio tra il trimestre terminato a luglio e quello terminato a ottobre, oltre all'aumento del numero di persone in cerca di lavoro, si è registrato un aumento del 2,8 per cento della popolazione occupata, che ha raggiunto gli 84,3 milioni di persone. "Questo scenario potrebbe essere legato a una ricomposizione, al rientro delle persone in congedo. In questo trimestre abbiamo notato una riduzione della popolazione al di fuori della forza lavoro e questo potrebbe essersi riflesso nell'aumento delle persone assorbite dal mercato del lavoro e anche nella crescita della domanda di lavoro", spiega l'Ibge in una nota. (Res)