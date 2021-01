Civitavecchia: comune, quasi 800mila euro in voucher alle famiglie in difficoltà nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi sociali nel comune di Civitavecchia in meno di un anno "hanno distribuito 779.412 euro in voucher. Nei sei bandi che si sono susseguiti sono stati centinaia i nuclei famigliari assistiti. Solo nell'ultimo bando comunale sono state ammesse ben 442 domande sulle 661 presentate. I fondi sono stati stanziati in questi mesi dalla Protezione civile, dalla Regione Lazio, da Enel e dal Comune di Civitavecchia". "Le somme - si legge in una nota - sono state distribuite nei primi bandi attraverso voucher cartacei per poi essere accreditati sulla tessera sanitaria dei richiedenti nell'ultimo bonus di Natale". (segue) (Com)