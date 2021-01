Civitavecchia: comune, quasi 800mila euro in voucher alle famiglie in difficoltà nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto analizzando il grande lavoro svolto dai servizi sociali in questi mesi dove riconosco una attenzione speciale del sindaco Tedesco per le famiglie in difficoltà ed un lavoro capillare di tutti i dipendenti. Oltre alle famiglie che sono seguite mensilmente, i servizi sociali hanno elaborato ben sei bandi in poche settimane che hanno prodotto un salvagente economico per tante famiglie. Uno tsunami di aiuti sociali ai nuclei in difficoltà basato sulla situazione momentanea dei cittadini. Non basandosi su valori passati ma sul reale introito arrivato alle famiglie da pensioni e redditi. Stiamo cercando per essere ancora più inclusivi di far rientrare nei prossimi bandi anche fasce della popolazione finora escluse ma che versano in situazione di difficoltà, soprattutto lavoratori autonomi, forse i più colpiti di questa emergenza", ha spiegato l'assessore Napoli. (segue) (Com)