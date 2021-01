Civitavecchia: comune, quasi 800mila euro in voucher alle famiglie in difficoltà nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro fattore importante è quello dell'indotto economico provocato da questi voucher: "Sono stati coinvolti i commercianti locali che hanno avuto una boccata d'ossigeno importante". Nelle prossime settimane arriverà un nuovo bando che verrà accreditato sempre sulle tessere sanitarie: "I cittadini che pensano aderire a questo bando devono richiedere subito la tessera sanitaria qualora ne fossero sprovvisti". Occhi puntati anche sulle autodichiarazioni: "Dobbiamo garantire la legalità ed il rispetto delle norme. Verranno effettuati nei prossimi giorni controlli a campione. Spero davvero che non ci siano dichiarazioni mendaci. Nel caso fossero dimostrate si andrebbe incontro a una denuncia penale oltre alla richiesta di restituzione delle somme elargite". "A nome del consiglio comunale ringrazio i dipendenti dei servizi sociali per aver gestito al meglio l'emergenza Covid. Coinvolgere i piccoli commercianti con questi voucher ha dato fiato ad una categoria in difficoltà a causa del covid", ha dichiarato la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari. (segue) (Com)