Civitavecchia: comune, quasi 800mila euro in voucher alle famiglie in difficoltà nel 2020 (4)

- Improntato quindi alla soddisfazione il commento finale del sindaco Ernesto Tedesco: "L'anno concluso ha portato con sé una forte pressione sugli uffici comunali e in particolare sui Servizi sociali. La mole di assistenza erogata è stata davvero imponente e se aggiungiamo anche l'importante contributo di tante imprese private che hanno scelto la strada della solidarietà, transitato attraverso il Polo logistico d'emergenza di Fiumaretta e altri canali ufficiali, sfioriamo il milione di euro di valore. Ciò rende l'idea di quale sia stata la risposta dell'Amministrazione alla drammatica crisi dell'anno scorso su questo territorio. Un motivo in più, per me, di ricordare la fondamentale opera di chi, dai dipendenti comunali ai volontari, dai privati agli assessori e consiglieri comunali, si sono spesi per chi è più in difficoltà". (Com)