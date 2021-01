Infrastrutture: Egitto, Sudan ed Etiopia concordano nuovi negoziati per Diga della rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e dell’Irrigazione di Egitto, Sudan ed Etiopia hanno concordato oggi di tenere una nuova sessione di negoziati di una settimana, sotto l’egida dell’Unione africana, per tentare di raggiungere un accordo vincolante sul riempimento e le operazioni della Grande diga etiope della rinascita (Gerd). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri egiziano. Oggi i tre Paesi hanno tenuto un nuovo incontro a sei, per la prima volta da quando lo scorso novembre il Sudan ha abbandonato i negoziati, accusando l’Etiopia di voler eludere le trattative. “L’incontro si è concluso con un accordo per tenere una sessione di colloqui fra i tre Paesi, della durata di una settimana, allo scopo di discutere aspetti obiettivi e punti critici alla presenza di osservatori ed esperti nominati dall’Unione africana”, si legge nel comunicato. “Alla fine della sessione avrà luogo un altro incontro a sei, presieduto dal Sudafrica, per rivederne gli esiti”. Durante l’incontro odierno l’Egitto ha sottolineato il bisogno di raggiungere un accordo legalmente vincolante sulla Gerd “il prima possibile”, prima dell’inizio della seconda fase del riempimento della diga. L’accordo, secondo la diplomazia del Cairo, dovrebbe essere in grado di realizzare gli interessi dei tre Paesi e garantire, al tempo stesso, i diritti idrici dell’Egitto. (Cae)