Roma: rinviato al 10 evento open bus itinerante con Ambrogio Sparagna e l'Orchestra popolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 gennaio 2021 l'open bus partirà alle ore 16,30 da Piazza Bologna e, passando per viale 21 Aprile, via delle Province, corso Trieste, via Tiburtina e via di Portonaccio, arriverà a Casal Bruciato. "Facciamo finta che... tutto va ben", iniziativa di Roma Capitale, in collaborazione con Fondazione musica per Roma e con il supporto organizzativo di Zètema progetto cultura, è un progetto inedito ideato da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli che prende il nome dal titolo dell'omonima canzone scritta dallo stesso Costanzo, insieme a Franco Pisano e Umberto Simonetta, nel 1975. L'evento - realizzato grazie agli sponsor G Quadro Advertising, agenzia pubblicitaria specializzata nella comunicazione Out-door, e City-Sightseeing Roma, primo operatore della capitale per il servizio Open Bus - fa parte delle iniziative promosse da Roma Capitale in occasione delle festività natalizie, per offrire anche attraverso la cultura un segnale di speranza e promuovere i valori della tradizione e della condivisione propri del Natale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento anti-Covid. (Com)