Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla Cerimonia del 77° Anniversario della deportazione dei cittadini romani ed ebrei - 4 gennaio 1944.Roma, cimitero monumentale del Verano (ore 11)VARIE- Presidio dei sindacati per la stabilizzazione dei precari all'interno di Agenas.Roma, ministero della Salute, piazza Castellani (ore 11)- Il Municipio Roma I Centro, nell'ambito del Patto di comunità, ha organizzato con la Comunità di Sant'Egidio e in collaborazione con l'As Roma tramite la sua Fondazione Roma Cares e la Libreria Booklet Le Torri, la distribuzione di calze della Befana per le bambine e i bambini della scuola della Pace della Comunità di Sant'Egidio di Tor Bella Monaca. Consegnerà le calze della Befana Romolo, la mascotte dell'As Roma. Parteciperà all'evento Leonardo Bocci.Roma, via dell'Archeologia, 74 (ore 15) (Rer)