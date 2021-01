Germania: ministro Sanità Spahn, Lander accelerino procedure vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Lander tedeschi devono accelerare le procedure di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Lo ha detto il ministro della Sanità, Jens Spahn, al quotidiano “Rheinische Post" di Dusseldorf. “Ci sono sicuramente delle differenze tra gli Stati federali. Per alcuni, infatti, la campagna di vaccinazione è iniziata più velocemente che per altri", ha detto Spahn. I Lander tedeschi hanno scelto strade diverse, anche tramite l’invio di lettere o appuntamenti telefonici con le persone cui somministrare il vaccino. “È stata una decisione molto consapevole degli Stati federali che mostra che non esiste un approccio nazionale uniforme. Ora questa decisione deve essere attuata nel miglior modo possibile”, ha sottolineato il ministro. (Geb)