Auto: attesa finita per la nascita di Stellantis, domani assemblee di Fca e Psa (3)

- Le due assemblee, come reso noto dalle stesse aziende, si svolgeranno da remoto senza la presenza fisica degli azionisti a garanzia della salute dei partecipanti, alla luce dell’emergenza sanitaria. Sul fronte della governance, la nuova società avrà sede nei Paesi Bassi e il presidente sarà John Elkann. All’incarico di amministratore delegato rimarrà invece Carlos Tavares, attuale guida di Psa, che sarà anche l’undicesimo membro del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il Cda, la cui composizione è stata annunciata lo scorso 29 settembre, sarà composto da 11 membri con la maggioranza degli amministratori non esecutivi che rimarrà indipendente: Fca ed Exor, suo azionista di riferimento, hanno nominato cinque membri tra cui John Elkann. L’attuale amministratore delegato di Fca, Mike Manley, avrà invece la direzione delle operazioni di Stellantis nel mercato statunitense. L’azionariato del nuovo gruppo vedrà come primo azionista Exor, con una quota del 14,4 per cento, seguito da Peugeot con il 7,2 per cento, dallo Stato francese e dai cinesi di Dongfeng, con quote pari rispettivamente al 6,2 e al 5,6 per cento. (Ems)