Libano: presidente Aoun, non abbiamo bisogno di nessuno per proteggere nostra indipendenza

- I libanesi non hanno bisogno di nessun “partner” per difendere la loro indipendenza, sovranità e libertà. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter personale il presidente del Libano, Michel Aoun. “I libanesi non hanno nessun partner nel difendere l’indipendenza della loro patria, la sua sovranità sui propri confini e il suo territorio, e la libertà delle sue decisioni”. Il messaggio, secondo gli osservatori, parrebbe essere una risposta indiretta a quanto ha dichiarato ieri all’emittente libanese “Al Manar”, vicina al partito sciita Hezbollah, il comandante della Forza aerospaziale dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani, generale Amir-Ali Hajizadeh, secondo il quale “tutte le capacità missilistiche (della Striscia di) Gaza e del Libano sono state acquisite grazie al sostegno dell’Iran”. (Res)