- L’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha incontrato oggi il vice presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Ahmed Maiteeg. Lo riferisce il portale economico libico “Sada”. Durante l’incontro le parti hanno discusso delle relazioni fra Italia e Libia, e hanno preso in esame vari dossier di interesse comune per i due Paesi. (Lit)