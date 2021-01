Romania: governo, nessuna restrizione per chi non sarà vaccinato contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania le autorità non stanno valutando di imporre regole restrittive per le persone non vaccinate, ma è possibile che ciò avvenga per viaggiare in alcuni Paesi in cui le misure anti Covid-19 sono più rigide. Lo ha detto il direttore del Dipartimento per le situazioni di emergenza romeno, il sottosegretario Raed Arafat all'emittente privata “Antena 3”. "La vaccinazione non significa il ritorno alla normalità (...) Potrebbero esserci degli incontri internazionali in cui si dirà che potrà partecipare chi è vaccinato. È possibile, vedremo”, ha detto Arafat. Il sottosegretario ha aggiunto che non vede l'ora di essere vaccinato. (Rob)