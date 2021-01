Africa: Ramaphosa, Pfizer e BionTech offriranno 50 milioni di vaccini al continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie farmaceutiche Pfizer e BioNTech si sono offerte di fornire ai Paesi dell'Africa 50 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 da destinare agli operatori sanitari, consegnandole in un periodo compreso fra il prossimo mese di marzo e la fine dell'anno. Lo ha dichiarato oggi la presidenza del Sudafrica all'agenzia di stampa economica "Bloomberg". "Stiamo lavorando duramente in Sudafrica e nel continente per proteggere il nostro popolo dal Covid-19", ha affermato il presidente Cyril Ramaphosa nella nota, che ha definito "proibitivo" il costo del vaccino Pfizer. L'Africa ha poche opzioni per procurarsi i vaccini contro il coronavirus, ha proseguito il presidente, ricordando che l'epidemia peggiora in diverse parti del continente. La compagnia Moderna ha fatto sapere di non avere a disposizione dosi per l'Africa, mentre AstraZeneca ha invitato l'Unione africana a negoziare con il Serum Institute of India - che ha sviluppato il Covaxin approvato oggi ufficialmente dall'Authority farmaceutica indiana - affinché sostenga la compagnia, con cui l'istituto collabora. (segue) (Res)