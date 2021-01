Africa: Ramaphosa, Pfizer e BionTech offriranno 50 milioni di vaccini al continente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta di Ramaphosa arriva dopo giorni di aspre critiche scoppiate in Sudafrica sulla strategia vaccinale nazionale e formulate da autorità sanitarie, sindacati e partiti di opposizione. Anche se nel Paese sono in corso quattro sperimentazioni sui vaccini, infatti, il Sudafrica ha dichiarato di poter procedere all'acquisto di iniezioni sufficienti solo per il 10 per cento della sua popolazione di 60 milioni di persone. Lo farà, hanno spiegato le autorità, attraverso l'iniziativa Covax, progettata per garantire un accesso equo ai vaccini. Questi dovrebbero iniziare ad arrivare nel secondo trimestre dell'anno. Il Paese, che è dall'inizio della pandemia il più colpito nel continente, sta affrontando un'aggressiva seconda ondata di casi, con un bilancio di oltre 1 milione di infezioni (1.088.889) e 29.175 decessi. (Res)