Africa: Pfizer e BionTech forniranno 50 milioni di vaccini al continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie farmaceutiche Pfizer e BioNTech si sono offerte di fornire ai Paesi dell'Africa 50 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 da destinare agli operatori sanitari, consegnandole in un periodo compreso fra il prossimo mese di marzo e la fine dell'anno. Lo ha dichiarato oggi la presidenza del Sudafrica all'agenzia di stampa economica "Bloomberg". "Stiamo lavorando duramente in Sudafrica e nel continente per proteggere il nostro popolo dal Covid-19", ha affermato il presidente Cyril Ramaphosa nella nota, che ha definito "proibitivo" il costo del vaccino Pfizer. L'Africa ha poche opzioni per procurarsi i vaccini contro il coronavirus, ha proseguito il presidente, ricordando che l'epidemia peggiora in diverse parti del continente. La compagnia Moderna ha fatto sapere di non avere a disposizione dosi per l'Africa, mentre AstraZeneca ha invitato l'Unione africana a negoziare con il Serum Institute of India - che ha sviluppato il Covaxin approvato oggi ufficialmente dall'Authority farmaceutica indiana - affinché sostenga la compagnia, con cui l'istituto collabora.La risposta di Ramaphosa arriva dopo giorni di aspre critiche scoppiate in Sudafrica sulla strategia vaccinale nazionale e formulate da autorità sanitarie, sindacati e partiti di opposizione. Anche se nel Paese sono in corso quattro sperimentazioni sui vaccini, infatti, il Sudafrica ha dichiarato di poter procedere all'acquisto di iniezioni sufficienti solo per il 10 per cento della sua popolazione di 60 milioni di persone. Lo farà, hanno spiegato le autorità, attraverso l'iniziativa Covax, progettata per garantire un accesso equo ai vaccini. Questi dovrebbero iniziare ad arrivare nel secondo trimestre dell'anno. Il Paese, che è dall'inizio della pandemia il più colpito nel continente, sta affrontando un'aggressiva seconda ondata di casi, con un bilancio di oltre 1 milione di infezioni (1.088.889) e 29.175 decessi. (Res)