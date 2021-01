Libano: Hezbollah commemora assassinio Soleimani e Al Muhandis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sciita libanese Hezbollah ha commemorato oggi l’assassinio del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani, e di Abu Mahdi al Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) sciite irachene, uccisi esattamente un anno fa in un raid statunitense all’aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq. Lo riferisce il portale libanese "Naharnet". In una cerimonia simbolica tenutasi su una collina nel sud del Libano, in prossimità della zona di confine con Israele, un gruppo di combattenti di Hezbollah in uniforme militare ha pronunciato il giuramento del partito, mentre alcuni ufficiali issavano una bandiera gialla con le immagini dei due uccisi. Più tardi nella giornata di oggi anche il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, dovrebbe prendere la parola in un discorso televisivo per commemorare Soleimani e Muhandis. (Res)