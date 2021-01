Sanità: sindacati, precari Agenas lasciati a casa, domani in piazza e il 22 sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lotta per prorogare i contratti dei 70 lavoratori precari, scaduti il 31 dicembre scorso, e individuare un percorso chiaro e definito per la loro stabilizzazione all'interno di Agenas, va avanti. Arriveremo allo sciopero dei lavoratori dell'Agenzia nazionale, il 22 gennaio". Lo hanno annunciato Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. "E' una vergogna - aggiungono- che in piena pandemia e all'inizio della campagna di vaccinazione anti Sars-Cov2, si lascino a casa i 70 lavoratori che, insieme ai colleghi, mandano avanti l'agenzia incaricata di coordinare e fare controlli sui sistemi sanitari regionali", attaccano i segretari generali di categoria. (segue) (Com)