Sanità: sindacati, precari Agenas lasciati a casa, domani in piazza e il 22 sciopero (2)

- "Torniamo a protestare contro l'indifferenza dei vertici dell'Agenzia e l'inerzia del ministero della Salute, Roberto Speranza. Alle blande rassicurazioni non è seguito nulla di concreto, lasciando iniziare l'anno nel peggiore dei modi a 70 lavoratori e alle loro famiglie", dichiarano Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. "Chiediamo rispetto delle professionalità, e scelte chiare e trasparenti sulle risorse umane – continuano i segretari generali - Mentre si avviano altri rapporti di consulenza, ci si dimentica di prorogare i contratti di chi svolge, da precario, anche da 10 anni e più, al fianco degli altri colleghi, un ruolo fondamentale all'interno dell'Agenzia. Tutti i lavoratori hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione ex lege Madia: è inaccettabile rinunciare alla loro professionalità e indebolire in questo modo il sistema sanitario: la salute delle persone non si protegge con gli slogan, ma con la qualità e la stabilità del lavoro, l'organizzazione e gli investimenti. A partire da quelli sul personale", concludono (Com)