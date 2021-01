Energia: Polonia, vittoria di Biden non inficerà la cooperazione nucleare con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non si aspetta alcun cambiamento nella cooperazione nel settore nucleare con gli Stati Uniti nonostante l’avvicendamento alla Casa Bianca che vedrà fra pochi giorni Joe Biden subentrare a Donald Trump. È quanto affermato dal ministro dell’Ambiente polacco, Michal Kurtyka, al quotidiano britannico “Financial Times”. "C'è una discussione avanzata con gli Stati Uniti su questo argomento e penso che sia molto promettente", ha detto Kurtyka. "Per quanto ne so c'è un sostegno bipartisan allo sviluppo dell'energia nucleare negli Stati Uniti, e non mi aspetto alcun cambiamento in una decisione strategica che ha coinvolto i nostri Paesi per molto tempo", ha aggiunto il ministro. Kurtyka ha detto che l'energia nucleare è una "scelta ovvia", perché oltre ad aiutare la decarbonizzazione dell'economia, darebbe alle società di investimento un'energia stabile e competitiva. “Quello che si aspettano è una fonte di energia affidabile, a emissioni zero, rispettosa del clima e che si inserisca nel quadro dell'accordo di Parigi. Ecco perché questo programma nucleare dovrebbe essere realizzato a pieno", ha detto il ministro. (segue) (Vap)