Energia: Polonia, vittoria di Biden non inficerà la cooperazione nucleare con gli Usa (2)

- Il programma nucleare proposto dalla Polonia da 150 miliardi di zloty (circa 40 miliardi di euro) mira a ridurre la dipendenza dal carbone. Il combustibile fossile ha fornito il 74 per cento dell'elettricità del paese nel 2019, ma sta diventando sempre più antieconomico, soprattutto dopo che l'Ue ha reso più stringenti i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nel tentativo di porre fine al riscaldamento globale. Piotr Naimski, il principale consigliere strategico per l'energia del governo di Varsavia, ha dichiarato a novembre che la fine del 2021 sarà “l’ultimo momento utile” per la Polonia per scegliere un partner strategico per il programma nucleare. La strategia energetica prevede che un "coinvestitore strategico" assuma una quota del 49 per cento, sebbene Naimski abbia affermato a dicembre che la quota dell'investitore potrebbe essere anche "leggermente" inferiore. (segue) (Vap)