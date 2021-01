Energia: Polonia, vittoria di Biden non inficerà la cooperazione nucleare con gli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo cercando non solo un venditore di tecnologia o un costruttore che ci costruirà le unità, ma anche un partner che investirà con noi e si assumerà dei rischi, anche a livello operativo", ha detto Naimski. La società francese Edf ha tenuto dei colloqui con il governo della Polonia sul progetto. Ma in prima fila ci sono gli Stati Uniti, che la Polonia considera il loro principale garante della sicurezza. L'amministrazione Trump ha sollecitato il coinvolgimento di società statunitensi, come il produttore di reattori nucleari Westinghouse e il gruppo di ingegneria Bechtel, nel programma avanzato dall’esecutivo di Varsavia. (Vap)