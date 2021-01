Roma: Ziccaro (Ape), Appio Latino compie 100 anni, ma viene dimenticato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Appio Latino Metronio quest'anno compie 100 anni. Il quartiere che ha visto abitare Fellini, Manfredi, Proietti ed essere frequentato da tantissimi registi".Così in una nota, Andrea Ziccaro, portavoce di Alleanza popolare ecologista (Ape) di Roma. "Moltissimi sono i film che sono stati girati tra le strade del zona - aggiunge - come 'Sotto il sole di Roma', diretto da Renato Castellani, uno tra i film più significativi del neorealismo cinematografico. Non dimenticando anche il contributo dato dal nono rione che, nonostante ferito e sventrato dalle esplosioni della seconda guerra mondiale, fu un esempio di coraggio e resistenza per tutta la città di Roma. Una data in cui l'amministrazione comunale e il municipio si sarebbero dovuti impegnare a valorizzare la memoria. Nuovamente i cittadini del VII Municipio sono abbandonati dalla sindaca Raggi e dalla presidente di Municipio Lozzi". (Com)