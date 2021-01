Prosegue il dibattito nella maggioranza, ipotesi provvedimento "ponte" tra 7 e 15 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso nel pomeriggio l'incontro fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione dei partiti di maggioranza a cui hanno partecipato anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e i rappresentanti del Comitato tecnico scientifico. Nel corso dell'incontro, si è discusso sulle nuove misure di contenimento del virus, anche tenendo conto che il 7 gennaio scadrà il decreto natale, contenente le "strette" sulle attività in concomitanza delle festività natalizie, ed il 15 gennaio l'ultimo Dpcm, che prevede invece la differenziazione delle varie regioni in fasce di colore in base alla classificazione di rischio. Proprio per questo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, fra le ipotesi sul tavolo anche quella che porterebbe ad un "provvedimento ponte" fra le due date per estendere alcune misure restrittive a livello nazionale.Durante la riunione, secondo fonti di Italia viva, la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, avrebbe affermato: "Ancora una volta di più oggi verifichiamo l'insufficienza del sistema sanitario, sancita dalla necessità di far scattare le Regioni arancioni o rosse con soglie di Rt più basse di quanto indicato in precedenza per evitare ulteriori criticità. E si verifica l'insufficienza e la poca chiarezza sul Piano vaccinale". Secondo quanto avrebbe detto l'esponente dell'esecutivo ministra, “se si vuole uscire da questo stallo dando un messaggio chiaro ai cittadini c’è un solo modo: continuare puntuale tracciamento e far chiarezza sul piano vaccinale. Il solo messaggio restate in casa è evidente che psicologicamente ed economicamente ai cittadini non basta più. A fronte di un sacrificio che chiediamo alle persone, dobbiamo dare certezze. E io per i dati che leggo, ancora ne vedo poche”.Alle ore 9.15 di stamane erano già state somministrate quasi 80 mila dosi del vaccino Pfizer. Secondo quanto riporta il sito internet del ministero della Salute, sono infatti 79.146 le persone vaccinate in tutta Italia. A livello territoriale, il maggior numero di somministrazioni è stato registrato nel Lazio (16.752), seguito dal Veneto (11.119), e dal Piemonte (9.719). Le operazioni procedono invece più a rilento in Molise, dove sono state somministrate 50 dosi sulle 2.975 consegnate, pari all’1,7 per cento, e in Sardegna, dove la percentuale si assesta al 2,3 per cento. Entrando nel dettaglio, sono state vaccinate 46.709 donne e 32.437 uomini. Per quel che riguarda le fasce di età, 22.536 vaccinati hanno fra i 50 ed i 59 anni, e 18.303 fra i 40 ed i 49 anni. 110 invece ragazzi fra i 16 ed i 19 anni a cui è stata somministrata la dose. (Rin)