Covid: conclusa riunione Conte-capi delegazione, ipotesi provvedimento "ponte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'incontro fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione dei partiti di maggioranza a cui hanno partecipato anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e i rappresentanti del Comitato tecnico scientifico. Nel corso dell'incontro, si è discusso sulle nuove misure di contenimento del virus, anche tenendo conto che il 7 gennaio scadrà il decreto natale, contenente le "strette" sulle attività in concomitanza delle festività natalizie, ed il 15 gennaio l'ultimo Dpcm, che prevede invece la differenziazione delle varie regioni in fasce di colore in base alla classificazione di rischio. Proprio per questo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, fra le ipotesi sul tavolo anche quella che porterebbe ad un "provvedimento ponte" fra le due date per estendere alcune misure restrittive a livello nazionale. (Rin)