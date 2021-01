Repubblica Centrafricana: gruppi armati assediano e conquistano Bangassou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Bangassou, nel sudest della Repubblica Centrafricana, è caduta in mano dei gruppi armati dopo violenti combattimenti che hanno coinvolto l'esercito sostenuto dalle truppe dell'Unione africana Minusca, con un bilancio di almeno 5 morti. L'attacco alla città, riferisce la stampa locale, è stato lanciato questa mattina da uomini armati, che dopo scontri durati ore sono riusciti ad avere la meglio sull'esercito. Testimoni locali riferiscono di civili in fuga. La presa di Bangassou cade dopo quella di Bambari, avvenuta il 22 dicembre e che aveva dato luogo due ore di scontri a fuoco con l'esercito e le forze di pace della Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca), che sono poi riuscite a riprenderne il controllo. Nelle scorse settimane pesanti combattimenti e scontri a fuoco si sono verificati a Yaloké, Bossangoa, Bozoum e Bossembelé, a nord-ovest della capitale Bangui, tutti avvenuti dopo che i tre principali gruppi ribelli del Paese hanno annunciato di aver formato un'alleanza chiamata Coalizione dei patrioti per il cambiamento (Cpc), e che appoggia l'ex presidente François Bozizé, la cui candidatura alle presidenziali del 27 dicembre è stata invalidata dalla Commissione elettorale e che il governo di Bangui accusa di aver ordito un colpo di Stato contro il presidente Faustin-Archange Touadera. Dopo aver fatto perdere le sue tracce, Bozizé ha fatto sapere di recente di non essere fuggito all'estero come supposto dai media locali. In base ai risultati provvisori dello scrutinio annunciati dal suo partito - il Movimento dei cuori uniti (Mcu) -, Touadera sarebbe in testa. (segue) (Res)