Repubblica Centrafricana: gruppi armati assediano e conquistano Bangassou (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È intanto notizia del 21 dicembre che il Ruanda ha schierato una "forza di protezione" nella Repubblica Centrafricana dopo che i suoi peacekeeper sono stati attaccati dai ribelli che stavano avanzando verso la capitale Bangui, mentre anche la Russia ha anche inviato, a più riprese, "diverse centinaia di militari e armi pesanti" nel Paese per sostenere il governo, nell’ambito degli accordi bilaterali già in vigore in base ai quali Mosca ha donato diverse partite di armi a Bangui, tra cui fucili d'assalto Kalashnikov, mitragliatrici, lanciagranate, pistole e fucili di precisione. La notizia di continui scontri ha suscitato anche la reazione del presidente francese Emmanuel Macron, che in una telefonata all'omologo Faustin-Archange Touadera ha condannato "i tentativi di destabilizzazione" messi in atto da alcuni "gruppi armati e certi leader politici tra cui (l'ex presidente) François Bozizé, che puntano a fare ostruzione" alle elezioni di domenica. La Francia ha quindi approvato, in accordo con l'Onu, una missione di sorvolo di aerei caccia sul Paese africano, in vista del voto imminente. (segue) (Res)