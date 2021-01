Roma: Raggi, 9 mila controlli polizia locale, 20 persone sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma sono stati circa 9mila i controlli effettuati dalla polizia locale in questi giorni di 'zona rossa'. Gli agenti hanno verificato il rispetto delle disposizioni per limitare la diffusione del contagio da Covid-19". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Particolare attenzione - aggiunge Raggi - è stata dedicata contro i possibili assembramenti in strada o all’interno di alberghi, soprattutto durante la notte di Capodanno. Sono state oltre 20 persone sanzionate per aver violato le disposizioni a tutela della salute di tutti. Tra coloro che sono stati multati anche quattro ragazzi pizzicati la notte di Capodanno con bottiglie di vetro in mano a piazza Santa Maria in Trastevere. I controlli non si fermano e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Vorrei ringraziare tutti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per l’importante lavoro che ogni giorno portano avanti". (Rer)