Egitto: governo lancia prima fase del nuovo sistema fiscale automatizzato

- Il ministro delle Finanze dell’Egitto, Mohamed Maait, ha lanciato oggi la prima fase di un progetto per un nuovo sistema automatico consolidato per le procedure fiscali. Lo riferisce un comunicato del ministero egiziano. Il ministro ha inaugurato oggi nuovi centri, noti come “front office”, dove a grandi e medi contribuenti saranno forniti servizi di pagamento automatizzati. “Il lancio della prima fase è uno dei rami principali del progetto nazionale per l’ammodernamento e l’automatizzazione dell’amministrazione fiscale”, ha detto Maait, aggiungendo che “il progetto si svolgerà in due fasi, con l’automatizzazione di 64 procedure fiscali in ciascuna fase”. I preparativi per l’introduzione del nuovo sistema automatico sono cominciati nel febbraio 2018, secondo Maait. (Cae)