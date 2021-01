Francia: “Bfm Tv”, il rave di Lieuron mette in mostra "l'impotenza" dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia francese ha impiegato più di 24 ore per interrompere il rave party clandestino organizzato a Lieuron, nei pressi di Rennes: un fatto che sembra mostrare l’impotenza dello Stato nel prevenire questo tipo di eventi. È quanto riferisce l’emittente televisiva “Bfm Tv” che prova a ricostruire quanto accaduto a Capodanno nella piccola cittadina francese. Ci si chiede in primis come è stato possibile per gli organizzatori del rave riuscire a riunire circa 2.500 persone – alcune provenienti dall’estero – senza che queste venissero intercettate nonostante le restrizioni legate all'epidemia di Covid-19. Secondo il generale Pierre Sauvegrain, comandante regionale della gendarmeria della Bretagna, le persone in questione si sono mosse prima del coprifuoco, mettendo in difficoltà la polizia locale che avrebbe dovuto tenere d’occhio diversi svincoli stradali. Tuttavia in questo periodo dell’anno, coincidente con le festività, la polizia monitora attentamente i social network: abitualmente ciò avviene per tenere d’occhio potenziali rischi alla sicurezza di tipo terroristico, mentre quest’anno l’obiettivo prioritario era proprio evitare assembramenti. Il generale Sauvegrain, in questo caso, ha parlato di "un’organizzazione estremamente improvvisata" che, per questo motivo, è sfuggita all’attenzione della polizia. (Frp)