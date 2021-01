Auto: attesa finita per la nascita di Stellantis, domani assemblee di Fca e Psa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in programma per domani le assemblee straordinarie di Fca e Psa, per deliberare sulla fusione che darà vita a Stellantis: con circa 180 miliardi di dollari di fatturato e vendite previste per 8,7 milioni di veicoli, la realtà che si verrebbe a creare con l’aggregazione dei rispettivi business rappresenterebbe il quarto produttore automobilistico globale. Un passaggio che andrà a consolidare il processo di aggregazione che i consigli di amministrazione dei due gruppi hanno annunciato ad ottobre dello scorso anno, e che lo scorso 21 dicembre la Commissione europea ha approvato ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni subordinatamente al “pieno rispetto di un pacchetto di impegni offerto dalle società”. L’accesso a un mercato competitivo per i piccoli furgoni commerciali, ha spiegato la vicepresidente esecutiva e responsabile della politica di concorrenza Margrethe Vestager a seguito dell’approvazione, è importante per molti lavoratori autonomi e Pmi in tutta Europa. “Possiamo approvare la fusione perché gli impegni di Fca e Psa faciliteranno l’ingresso e l’espansione del mercato dei piccoli furgoni commerciali: negli altri mercati in cui sono attualmente attivi la concorrenza rimarrà animata a seguito dell’operazione”, ha spiegato. (segue) (Ems)