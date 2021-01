Auto: attesa finita per la nascita di Stellantis, domani assemblee di Fca e Psa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, per rispondere alle iniziali preoccupazioni della Commissione su un possibile danneggiamento della concorrenza in alcuni Stati membri, i due gruppi hanno offerto due impegni. Il primo riguarda un’estensione dell’accordo di cooperazione attualmente in vigore tra Psa e Toyota Motor Europe per i piccoli veicoli commerciali leggeri, mentre il secondo consiste in una modifica degli accordi di riparazione e manutenzione per autovetture e veicoli commerciali leggeri in vigore tra Fca, Psa e le rispettive reti di riparatori. Questo per facilitare l’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione dei due gruppi, aiutandoli ad espandersi e a competere sul mercato. L’approvazione da parte dell’Antitrust europeo rende le riunioni assembleari previste per domani un passaggio fondamentale per la fusione, che si concluderà probabilmente entro il primo trimestre dell’anno una volta terminate le formalità per la quotazione delle azioni di Stellantis alle Borse di Milano, Parigi e New York. (segue) (Ems)