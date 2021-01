© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un anno amaro per i ristoratori. Molte attività sono rimaste chiuse per mesi, poi la mazzata finale con la zona rossa durante il Natale. Basta blandi ristori, servono risarcimenti veri, immediati e adeguati a coprire costi fissi e perdita di fatturato. Governo, sveglia”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)