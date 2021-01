Niger: bilancio del duplice attacco armato sale ad almeno 100 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito ad almeno 100 morti il bilancio dell'attacco condotto ieri da uomini armati contro i due villaggi nigerini di Tchombangou e Zaroumdareye, situati nella regione occidentale di Tillabery, vicino al confine con il Mali. Lo riferiscono fonti della sicurezza, aggiornando il precedente bilancio di almeno 79 morti (49 a Tchombangou, 30 a Zaroumdareye) e di circa 17 feriti. L'attacco, che non è stato ancora rivendicato, cadeva nel giorno in cui erano attesi i risultati preliminari del primo turno delle elezioni presidenziali e legislative del 27 dicembre, risultati che hanno attribuito all'ex ministro dell'Interno Mohamed Bazoum il 39,33 per cento delle preferenze espresse, soglia non sufficiente a raggiungere il 50 per cento dei voti necessari per vincere a titolo definitivo il primo turno contro l'ex capo dello Stato Mahamane Ousmane. L'attacco più recente nel Paese colpito dal terrorismo risale a metà dicembre, quando 28 persone sono state uccise a Toumour dal gruppo jihadista Boko Haram e centinaia di altre sono rimaste ferite. (Res)