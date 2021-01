Francia: Lagardere ottiene un prestito garantito dallo Stato di 465 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lagardere, che è quotato in Borsa, sta vivendo una fase complicata, tuttavia, anche a causa dei suoi principali due azionisti: il gruppo Vivendi e il fondo Amber, che insieme rappresentano il 49 per cento del capitale. I vertici di Vivendi e Amber criticano la governance di Arnaud Lagardere, ma finora non sono riusciti a ottenere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria. I prestiti garantiti dallo Stato francese facilitano la concessione di un prestito ad un'azienda con difficoltà di flusso di cassa. In caso di mancato rimborso, lo Stato si impegna ad assumersi l’onere del rimborso della maggior parte del resto del credito, in questo caso una quota pari all'80 per cento. (Frp)